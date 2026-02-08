Медики с санками, «прилеты» в Золочеве, энергопомощь – итоги 8 февраля

МГ «Объектив» напоминает основные события воскресенья 8 февраля.

Начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко сообщил МГ «Объектив», что россияне обстреливали Золочевскую громаду. Первые «прилеты» зафиксировали около 06:00. Враг выпустил три КАБа по открытой территории вблизи села Дуванка. А уже в 12:10 ВС РФ выпустили БпЛА «Молния» по поселку Золочев. В результате частично повреждены частные домовладения. Информации о пострадавших в обоих случаях не поступало.

В КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» объяснили: авто «скорой» не смогло доехать до пациента из-за сложных погодных условий – помешал гололед и непроходимые скользкие дорожки. Как оказалось, врачи довезли человека до кареты «скорой» на санках.

Видео: «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба рассказал, что почти 40 грузовиков отправятся в первую очередь в те регионы, «где оно больше всего необходимо». Это – Киев и Харьковская область. Харьковщина получила три когенерационных установки мощностью по 4.3 МВт и стоимостью 304.3 млн грн. Общая мощность уже поставленного оборудования – более 22 МВт. Еще 16 фур поехали в Киев. Столица получит четыре когенерационные установки по 2.3 МВт каждая. Стоимость оборудования – почти 242 миллиона гривен.

