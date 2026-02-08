Медики с санками, «прилеты» в Золочеве, энергопомощь – итоги 8 февраля
МГ «Объектив» напоминает основные события воскресенья 8 февраля.
Утром и днем россияне атаковали Золочевскую громаду
Начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко сообщил МГ «Объектив», что россияне обстреливали Золочевскую громаду. Первые «прилеты» зафиксировали около 06:00. Враг выпустил три КАБа по открытой территории вблизи села Дуванка. А уже в 12:10 ВС РФ выпустили БпЛА «Молния» по поселку Золочев. В результате частично повреждены частные домовладения. Информации о пострадавших в обоих случаях не поступало.
Из-за гололеда карета «скорой» не смогла доехать до пациента – медикам пришлось импровизировать
В КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» объяснили: авто «скорой» не смогло доехать до пациента из-за сложных погодных условий – помешал гололед и непроходимые скользкие дорожки. Как оказалось, врачи довезли человека до кареты «скорой» на санках.
Видео: «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»
21 грузовик с энергооборудованием едет на Харьковщину – Кулеба
Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба рассказал, что почти 40 грузовиков отправятся в первую очередь в те регионы, «где оно больше всего необходимо». Это – Киев и Харьковская область. Харьковщина получила три когенерационных установки мощностью по 4.3 МВт и стоимостью 304.3 млн грн. Общая мощность уже поставленного оборудования – более 22 МВт. Еще 16 фур поехали в Киев. Столица получит четыре когенерационные установки по 2.3 МВт каждая. Стоимость оборудования – почти 242 миллиона гривен.
МГ «Объектив» также сообщала:
Завтра в Харькове и области будет опасно – о чем предупреждают синоптики
Продажу билетов на поезда от и до Изюма остановили – что случилось
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бои, фронт, Харьков, харьковщина, энергетика;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Медики с санками, «прилеты» в Золочеве, энергопомощь – итоги 8 февраля», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 февраля 2026 в 22:00;