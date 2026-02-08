Медики з санчатами, “прильоти” в Золочеві, енергодопомога – підсумки 8 лютого

МГ “Об’єктив” нагадує основні події неділі 8 лютого.

Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко повідомив МГ “Об’єктив”, що росіяни обстрілювали Золочівську громаду. Перші “прильоти” зафіксували близько 06:00. Ворог випустив три КАБи по відкритій території поблизу села Дуванка. А вже о 12:10 ЗС РФ випустили БпЛА “Молния” по селищу Золочів. Внаслідок цього частково пошкоджені приватні домоволодіння. Інформація про постраждалих в обох випадках не надходила.

У КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» пояснили: авто «швидкої» не змогло доїхати до пацієнта через складні погодні умови – перешкодила ожеледиця та непрохідні слизькі доріжки. Як виявилось, лікарі довезли людину до карети «швидкої» на санчатах.

Відео: «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба розповів, що майже 40 вантажівок вирушать насамперед до тих регіонів, «де воно найбільше необхідне». Це – Київ та Харківська область. Харківщина отримала три когенераційні установки потужністю по 4.3 МВт та вартістю 304.3 млн грн. Загальна потужність поставленого обладнання – понад 22 МВт. Ще 16 фур поїхали до Києва. Столиця отримає чотири когенераційні установки 2.3 МВт кожна. Вартість обладнання – майже 242 мільйони гривень.

