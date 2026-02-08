Медики з санчатами, “прильоти” в Золочеві, енергодопомога – підсумки 8 лютого
МГ “Об’єктив” нагадує основні події неділі 8 лютого.
Вранці та вдень росіяни атакували Золочівську громаду
Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко повідомив МГ “Об’єктив”, що росіяни обстрілювали Золочівську громаду. Перші “прильоти” зафіксували близько 06:00. Ворог випустив три КАБи по відкритій території поблизу села Дуванка. А вже о 12:10 ЗС РФ випустили БпЛА “Молния” по селищу Золочів. Внаслідок цього частково пошкоджені приватні домоволодіння. Інформація про постраждалих в обох випадках не надходила.
Через ожеледицю карета “швидкої” не змогла доїхати до пацієнта – медикам довелося імпровізувати
У КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» пояснили: авто «швидкої» не змогло доїхати до пацієнта через складні погодні умови – перешкодила ожеледиця та непрохідні слизькі доріжки. Як виявилось, лікарі довезли людину до карети «швидкої» на санчатах.
Відео: «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
21 вантажівка з енергообладнанням їде на Харківщину – Кулеба
Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба розповів, що майже 40 вантажівок вирушать насамперед до тих регіонів, «де воно найбільше необхідне». Це – Київ та Харківська область. Харківщина отримала три когенераційні установки потужністю по 4.3 МВт та вартістю 304.3 млн грн. Загальна потужність поставленого обладнання – понад 22 МВт. Ще 16 фур поїхали до Києва. Столиця отримає чотири когенераційні установки 2.3 МВт кожна. Вартість обладнання – майже 242 мільйони гривень.
МГ “Об’єктив” також повідомляла:
Завтра у Харкові та області буде небезпечно – про що попереджають синоптики
Продаж квитків на поїзди від та до Ізюма зупинили – що трапилося
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: бои, енергетика, фронт, Харків, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Медики з санчатами, “прильоти” в Золочеві, енергодопомога – підсумки 8 лютого», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2026 в 22:00;