Три ребенка погибли, семь – пострадали: чем била РФ по Харьковщине за неделю

Общество 16:15   16.02.2026
Виктория Яковенко
Три ребенка погибли, семь – пострадали: чем била РФ по Харьковщине за неделю Фото: Олег Синегубов

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись 41 населенный пункт области, в том числе город Харьков, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов погибли восемь человек, среди которых — два двухлетних мальчика и годовалая девочка. Пострадали 46 человек, среди них семеро детей: два 3-летних и 6-летний мальчика, 14-летний и 15-летний парни, 8-летняя и 15-летняя девушки.

По данным Синегубова, враг выпустил на регион четыре ракеты, 20 КАБ, 44 БпЛА типа «Герань-2», пять БпЛА типа «Ланцет», 18 «Молний», 17 FPV-дронов, тип еще 45 БпЛА устанавливают.

Глава ХОВА отметил, что больше всего пострадала гражданская инфраструктура Богодуховского района, где повреждены 18 частных домов, хозяйственные постройки, автошкола, восемь автомобилей, грузовой автомобиль, трактор, АЗС, электросети

Существенные повреждения — в Изюмском районе: три частных дома, два хозяйственных постройки, магазин, кафе, шесть автомобилей, «скорая», грузовой автомобиль, электросети.

В Харькове враг повредил три многоквартирных дома, два автомобиля, СТО.

обстрелы Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синегубов
обстрелы Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синегубов
обстрелы Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синегубов

Напомним, трижды обстрелял враг Харьков на прошлой неделе. Несмотря на то, что эти семь дней были «тише» предыдущих, это не повод для иллюзий, констатирует мэр Игорь Терехов. Россияне били по городу только БпЛА типа «Молния». Все «прилеты» – в Шевченковском районе.

Автор: Виктория Яковенко
