Три дитини загинули, сім – постраждали: чим била РФ по Харківщині за тиждень

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнав 41 населений пункт області, зокрема місто Харків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів загинули вісім людей, серед яких – два дворічні хлопчики і однорічна дівчинка. Постраждали 46 людей, серед них – семеро дітей: два 3-річні і 6-річний хлопчики, 14-річний і 15-річний хлопці, 8-річна і 15-річна дівчата.

За даними Синєгубова, ворог випустив на регіон чотири ракети, 20 КАБів, 44 БпЛА типу «Герань-2», п’ять БпЛА типу «Ланцет», 18 «молний», 17 FPV-дронів, тип ще 45 БпЛА встановлюють.

Голова ХОВА зазначив, що найбільше постраждала цивільна інфраструктура Богодухівського району, де пошкоджено 18 приватних будинків, господарчі споруди, автошкола, вісім автомобілів, вантажний автомобіль, трактор, АЗС, електромережі.

Суттєві пошкодження — в Ізюмському районі: три приватні будинки, два господарчі споруди, магазин, кафе, шість автомобілів, «швидка», вантажний автомобіль, електромережі.

У Харкові ворог пошкодив три багатоквартирні будинки, два автомобілі, СТО.

Нагадаємо, тричі обстріляв ворог Харків минулого тижня. Попри те, що ці сім днів були «тихішими» за попередні, це не привід для ілюзій, констатує мер Ігор Терехов. Росіяни били по місту тільки БпЛА типу «Молния». Усі «прильоти» – В Шевченківському районі.