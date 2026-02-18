Новости Харькова — главное 18 февраля: взрывы в пригороде, атаки РФ

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

09:57

Взрывы слышали ночью в Харькове: что это было

Звуки взрывов раздались в Харькове 17 февраля около 23:30. Как оказалось, россияне атаковали пригород – «прилетело» по одному из населенных пунктов Малоданиловской громады.

«В одном домовладении повреждены окна. Информации о пострадавших пока нет», – отметил начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Кроме того, оккупанты обстреливали и Золочевщину. Удары враг наносил примерно в то же время, что и по пригороду.

«В 23:30 российские войска нанесли удар, предварительно БпЛА «Герань», по окраине села Чепели Золочевской громады. В результате попадания незначительные повреждения получили три частных дома. Без пострадавших», – сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

08:10

Где шли бои на Харьковщине: данные Генштаба на 08:00

В Генштабе ВСУ сообщили, что в течение минувших суток на Харьковщине было семь боев.

На севере области украинские защитники отбили четыре атаки россиян в районе Волчанских Хуторов, Прилипки и Охримовки. А на Купянском направлении – враг пытался прорваться трижды около Куриловки и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил 30 ракет, совершил 76 авиационных ударов, сбросив 168 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлек для поражения 8470 дронов-камикадзе и произвел 3323 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 67 – из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

07:20

Ночью регион атаковали КАБы и дроны

В 02:20 над Харьковщиной появились вражеские беспилотники. В воздушных силах ВСУ уточнили: БпЛА двигаются в сторону Старого Салтова, Лозовой и Близнюков.

А в 03:48 добавились пуски авиабомб на север Харьковской области. Уже под утро, в 04:06 БпЛА появились на юге области, они летели на юго-восток региона.

Отбой тревоги в Харькове дали в 04:49. А в 07:01 украинские защитники предупредили, что беспилотники россиян – на севере от Старого Салтова. По состоянию на 07:20 новых угроз для города нет.