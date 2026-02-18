Новини Харкова — головне 18 лютого: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

09:57

Вибухи чули вночі в Харкові: що це було

Звуки вибухів пролунали в Харкові 17 лютого близько 23:30. Як виявилося, росіяни атакували передмістя – “прилетіло” по одному із населених пунктів Малоданилівської громади.

“В одному домоволодінні пошкоджені вікна. Інформації про постраждалих наразі немає”, – зазначив начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Крім того, окупанти обстрілювали і Золочівщину. Удари ворог завдавав приблизно в той же час, що й по передмістю.

“О 23:30 російські війська завдали удару, попередньо БпЛА «Герань», по околиці села Чепелі Золочівської громади. Внаслідок попадання незначні пошкодження отримали три приватні будинки. Без постраждалих», – повідомив МГ «Об’єктив» начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

08:10

Де точилися бої на Харківщині: дані Генштабу на 08:00

У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на Харківщині було сім боїв.

На півночі області українські захисники відбили чотири атаки росіян у районі Вовчанських Хуторів, Приліпки та Охрімівки. А на Куп’янському напрямку – ворог намагався прорватися тричі біля Курилівки та Новоосинового.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував 30 ракет, здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 168 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив для ураження 8470 дронів-камікадзе та здійснили 3323 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 67 – з реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.

07:20

Вночі регіон атакували КАБи та дрони

О 02:20 над Харківщиною з’явилися ворожі безпілотники. У Повітряних силах ЗСУ уточнили: БпЛА рухаються у бік Старого Салтова, Лозової та Близнюків.

А о 03:48 додалися пуски авіабомб на північ Харківської області. Вже під ранок о 04:06 БпЛА з’явилися на півдні області, вони летіли на південний схід регіону.

Відбій тривоги в Харкові дали о 04:49. А о 07:01 українські захисники попередили, що безпілотники росіян – на півночі від Старого Салтова. Станом на 07:20 нових загроз для міста немає.