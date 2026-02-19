Что происходит с напряжением; каток откроется в Харькове – итоги 19 февраля

МГ «Объектив» напоминает главные новости 19 февраля.

<br />

Ситуация в энергосистеме Харьковщины идет на улучшение. Однако остается сложной. Такую оценку дал заместитель начальника центральной диспетчерской службы АО «Харьковоблэнерго» Игорь Илюхин. По его словам, сейчас абонентом пытаются отключать по схеме четыре часа без света – четыре со светом. По сообщениям харьковчан в соцсетях, это удается не всегда. Некоторые районы города в последние дни были без света по восемь и более часов подряд. Более длительные отключения в облэнерго объясняют нагрузкой на сети, увеличивающейся во время морозов. Также Илюхин объяснил, почему напряжение в электросети часто находится на уровне 200 В и ниже. Причина – в разбитых объектах генераций как на Харьковщине, так и в центре страны. Регион дефицитный и получить дополнительную энергию не может. Поэтому прогнозируют: низкое напряжение будет сопровождать харьковчан до восстановления нормальной генерации по стране.

Почему в Харькове сосредоточились на энергонезависимости микрорайонов, а не в отдельных домах. Ответ на этот вопрос сегодня дал мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии «Объективу». Он пояснил: сейчас в городе придерживаются плана, разработанного ранее. Тот предполагает установку небольшой когенерации и блочно-модульных котельных. Это оборудование рассчитано на обеспечение теплом от 9 до 14 домов по микрорайонам. Сделать независимым каждый дом намного дороже. Это требует не только закупки большего количества генераторов. Но и топлива для них и обслуживание. Впрочем, полностью такую ​​идею не исключают.

До сих пор неизвестна судьба 436 жителей Купянска. Столько людей, по имеющимся оценкам, могут оставаться в развалинах города. Начальник Купянской МВА Андрей Беседин отметил: эвакуация ускорилась в феврале. С начала месяца украинские военные смогли вывезти более 40 человек. Это Беседин объясняет уменьшением количества засевших в высотках оккупантов в центре города. По его оценкам, их остается около 30-ти. Силы обороны продолжают зачистку.

Бесплатный каток откроется в Харькове завтра, 20 февраля. Видео его создания в районе «Металлиста» публиковали в соцсетях. Сегодня информацию «Объективу» подтвердил мэр Игорь Терехов. Он объяснил: расположили локацию для отдыха горожан так, чтобы рядом было укрытие. В данном случае их даже два, в том числе – станция метро. Создание катка в конце зимы Терехов объяснил тем, что проект нуждался в покупке определенного оборудования. Но эту локацию сделали не на один год. Она будет работать и при плюсовой температуре воздуха – до 10 градусов тепла.

МГ «Объектив» также сообщала 19 февраля: