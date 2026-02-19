Що відбувається з напругою; ковзанка відкриється у Харкові – підсумки 19 лютого

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 19 лютого.

Ситуація в енергосистемі Харківщини іде на покращення. Проте залишається складною. Таку оцінку дав заступник начальника центральної диспетчерської служби АТ «Харківобленерго» Ігор Ілюхін. За його словами, зараз абонентів намагаються вимикати за схемою чотири на чотири. Тобто чотири години без світла – чотири зі світлом. За повідомленнями харків’ян у соцмережах, це вдається не завжди. Деякі райони міста останніми днями були без світла по вісім і більше годин поспіль. Більш тривалі відключення в обленерго пояснюють навантаженням на мережі, яке збільшується під час морозів. Також Ілюхін пояснив, чому напруга в електромережі часто є на рівні 200 В і нижче. Причина – в розбитих об’єктах генерації як на Харківщині, так і в центрі країни. Регіон – дефіцитний і отримати додаткову енергію не може. Тож прогнозують: низька напруга буде супроводжувати харків’ян аж до відновлення нормальної генерації по країні.

Чому в Харкові зосередилися на енергонезалежності мікрорайонів, а не окремих будинків. Відповідь на це питання сьогодні дав міський голова Харкова Ігор Терехов у коментарі «Об’єктиву». Він пояснив: зараз у місті дотримуються плану, який розробили раніше. Той передбачає встановлення невеликої когенерації та блочно-модульних котельних. Це обладнання розраховано на забезпечення теплом від 9 до 14 будинків по мікрорайонах. Зробити незалежним кожний будинок – набагато дорожче. Це потребує не тільки закупівлі більшої кількості генераторів. Але й палива для них та обслуговування. Утім повністю таку ідею не відкидають.

Досі не відома доля 436 жителів Куп’янська. Стільки людей, за наявними оцінками, можуть залишатися в руїнах міста. Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін відзначив: евакуація пришвидшилася в лютому. З початку місяця українські військові змогли вивезти більш як 40 людей. Це Беседін пояснює зменшенням кількості окупантів, що засіли у висотках в центрі міста. За його оцінками, їх залишається близько 30. Сили оборони продовжують зачистку.

Безплатна ковзанка відкриється в Харкові завтра, 20 лютого. Відео її створення в районі «Металіста» публікували в соцмережах. Сьогодні інформацію «Об’єктиву» підтвердив мер Ігор Терехов. Він пояснив: розташували локацію для відпочинку містян так, щоб поруч було укриття. У даному випадку їх навіть два, в тому числі – станція метро. Створення ковзанки наприкінці зими Терехов пояснив тим, що проєкт потребував придбання певного обладнання. Але цю локацію «зробили не на один рік». Вона працюватиме й за плюсової температури повітря – до 10 градусів тепла.

