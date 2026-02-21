Новости Харькова — главное 21 февраля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:18

Где шли бои в Харьковской области – данные Генштаба на 08:00

В Генштабе ВСУ рассказали, что в течение минувших суток в Харьковской области было 12 боев.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали четыре раза в районе Старицы, Лимана, Волчанских Хуторов и Круглого. Тогда как на Купянском – украинские защитники отбили восемь штурмов врага. Бои шли около Песчаного, Новоосиново и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил две ракеты, совершил 89 авиационных ударов, сбросив 229 управляемых авиационных бомб. Кроме того, привлек для поражения 7846 дронов-камикадзе и осуществил 2967 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 69 – из реактивных систем залпового огня», – пишут в ГШ.

07:25

Как прошла ночь в Харькове и области

Этой ночью тревога в Харькове и области прозвучала в 00:33. Воздушные силы ВСУ молчали, а вот мониторинговые ТГ-каналы объяснили: в Белгороде работает ПВО – россияне могут запустить вперемешку и ракеты по региону.

В 01:36 украинские защитники зафиксировали беспилотники над Харьковщиной. Угроза ударов возникла для Балаклеи и Чугуева. Отбой прозвучал в 02:24. И до самого утра новых угроз для Харьковской области не было.

Повторно тревогу объявили уже утром — в 07:11. Защитники неба предупреждают об угрозе баллистики.