Live

Новини Харкова — головне 21 лютого: як минула ніч

Події 08:18   21.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 21 лютого: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:25

Як пройшла ніч у Харкові та області

Цієї ночі тривога в Харкові та області пролунала о 00:33. Повітряні сили ЗСУ мовчали, а ось моніторингові ТГ-канали пояснили: у Бєлгороді працює ППО – росіяни можуть запустити і ракети по регіону. 

О 01:36 українські захисники зафіксували безпілотники над Харківщиною. Загроза ударів виникла для Балаклії та Чугуєва. Відбій пролунав о 02:24. І до самого ранку нових загроз для Харківської області не було. 

Повторно тривогу оголосили вже вранці – о 07:11. Захисники неба попереджають про загрозу балістики.

Читайте також: Сьогодні 21 лютого 2026: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Де точилися бої в Харківській області – дані Генштабу на 08:00
Де точилися бої в Харківській області – дані Генштабу на 08:00
21.02.2026, 08:14
Сьогодні 21 лютого 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 21 лютого 2026: яке свято та день в історії
21.02.2026, 06:00
Новини Харкова — головне 21 лютого: як минула ніч
Новини Харкова — головне 21 лютого: як минула ніч
21.02.2026, 08:18
Як 21 лютого вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
Як 21 лютого вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
20.02.2026, 22:53
Удар «іскандером», загиблі у Малинівці, суд над окупантом – підсумки 20 лютого
Удар «іскандером», загиблі у Малинівці, суд над окупантом – підсумки 20 лютого
20.02.2026, 23:28
“Люди навіть не знають, що відсутнє світло”: що зробили в місті на Харківщині
“Люди навіть не знають, що відсутнє світло”: що зробили в місті на Харківщині
20.02.2026, 17:20

Новини за темою:

20.02.2026
Удар «іскандером», загиблі у Малинівці, суд над окупантом – підсумки 20 лютого
20.02.2026
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто “Іскандером”
19.02.2026
Що відбувається з напругою; ковзанка відкриється у Харкові – підсумки 19 лютого
18.02.2026
Новини Харкова — головне 18 лютого: вибухи в передмісті, готувала теракт
17.02.2026
Найскладніша зима для доріг Харкова, успіх бадмінтоністок – підсумки 17 лютого


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне 21 лютого: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2026 в 08:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".