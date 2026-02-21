Новини Харкова — головне 21 лютого: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:25

Як пройшла ніч у Харкові та області

Цієї ночі тривога в Харкові та області пролунала о 00:33. Повітряні сили ЗСУ мовчали, а ось моніторингові ТГ-канали пояснили: у Бєлгороді працює ППО – росіяни можуть запустити і ракети по регіону.

О 01:36 українські захисники зафіксували безпілотники над Харківщиною. Загроза ударів виникла для Балаклії та Чугуєва. Відбій пролунав о 02:24. І до самого ранку нових загроз для Харківської області не було.

Повторно тривогу оголосили вже вранці – о 07:11. Захисники неба попереджають про загрозу балістики.