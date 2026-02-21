Новини Харкова — головне 21 лютого: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:25
Як пройшла ніч у Харкові та області
Цієї ночі тривога в Харкові та області пролунала о 00:33. Повітряні сили ЗСУ мовчали, а ось моніторингові ТГ-канали пояснили: у Бєлгороді працює ППО – росіяни можуть запустити і ракети по регіону.
О 01:36 українські захисники зафіксували безпілотники над Харківщиною. Загроза ударів виникла для Балаклії та Чугуєва. Відбій пролунав о 02:24. І до самого ранку нових загроз для Харківської області не було.
Повторно тривогу оголосили вже вранці – о 07:11. Захисники неба попереджають про загрозу балістики.
Читайте також: Сьогодні 21 лютого 2026: яке свято та день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: головні новини, новини, Харків, харківщина, хроника;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне 21 лютого: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2026 в 08:18;