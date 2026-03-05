Новости Харькова – главное 5 марта: «прилеты» в городе, атака БпЛА

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:18

О четырех боях на Харьковщине за прошлые сутки информирует Генштаб

Утром 5 марта Генштаб ВСУ сообщил, что несколько сложнее было накануне на Купянщине.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали один раз в районе Графского. На Купянском – СОУ остановили три штурма ВС РФ возле Песчаного, Куриловки и Ковшаровки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 118 боевых столкновений. Вчера противник нанес три ракетных удара с применением трех ракет, 85 авиационных ударов, сбросил 238 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9054 дрона-камикадзе и осуществил 3407 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 61 из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

07:30

Как прошла ночь в Харькове и области

Тревога в Харькове и области беспрерывно звучала всю ночь. Сразу после полуночи Воздушные силы ВСУ сообщили, что на регион летят беспилотники.

Информации о пострадавших и разрушениях нет. Первый удар в Харькове зафиксировали в 02:51 в Основянском районе. Последствия «прилета» устанавливают, отметил городской голова. Следующий «прилет» был уже под утро – в 04:18. На этот раз под атакой РФ оказался Индустриальный район.

Отбой тревоги дали в 05:19.