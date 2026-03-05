Новини Харкова – головне 5 березня: “прильоти” в місті, атака БпЛА

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:18

Про чотири бої на Харківщині за минулу добу інформує Генштаб

Вранці 5 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що дещо складніше було напередодні на Куп’янщині.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували один раз у районі Графського. На Куп’янському – СОУ зупинили три штурми ЗС РФ біля Піщаного, Курилівки та Ківшарівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 118 бойових зіткнень. Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 85 авіаційних ударів, скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9054 дрони-камікадзе та здійснив 3407 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у Генштабі.

07:30

Як пройшла ніч у Харкові та області

Тривога в Харкові та області безперервно звучала всю ніч. Відразу після опівночі Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на регіон сунуть безпілотники.

Перший удар у Харкові зафіксували о 02:51 в Основ’янському районі. Наслідки «прильоту» встановлюють, зазначив міський голова. Наступний “приліт” був уже під ранок – о 04:18. На цей раз під атакою РФ опинився Індустріальний район. Інформації про постраждалих та руйнування немає.

Відбій тривоги дали о 05:19.