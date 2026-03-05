Live

Новини Харкова – головне 5 березня: “прильоти” в місті, атака БпЛА

Події 08:18   05.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне 5 березня: “прильоти” в місті, атака БпЛА

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив». 

08:18

Про чотири бої на Харківщині за минулу добу інформує Генштаб

Вранці 5 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що дещо складніше було напередодні на Куп’янщині.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували один раз у районі Графського. На Куп’янському – СОУ зупинили три штурми ЗС РФ біля Піщаного, Курилівки та Ківшарівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 118 бойових зіткнень. Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 85 авіаційних ударів, скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9054 дрони-камікадзе та здійснив 3407 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у Генштабі.

07:30

Як пройшла ніч у Харкові та області

Тривога в Харкові та області безперервно звучала всю ніч. Відразу після опівночі Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на регіон сунуть безпілотники.

Перший удар у Харкові зафіксували о 02:51 в Основ’янському районі. Наслідки «прильоту» встановлюють, зазначив міський голова. Наступний “приліт” був уже під ранок – о 04:18. На цей раз під атакою РФ опинився Індустріальний район. Інформації про постраждалих та руйнування немає. 

Відбій тривоги дали о 05:19.

Читайте також: Сьогодні 5 березня 2026: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Про чотири бої на Харківщині за минулу добу інформує Генштаб
Про чотири бої на Харківщині за минулу добу інформує Генштаб
05.03.2026, 08:12
Сьогодні 5 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 5 березня 2026: яке свято та день в історії
05.03.2026, 06:00
Два «шахеди» атакували сьогодні вночі Харків – що відомо
Два «шахеди» атакували сьогодні вночі Харків – що відомо
05.03.2026, 07:15
Новини Харкова – головне 5 березня: “прильоти” в місті, атака БпЛА
Новини Харкова – головне 5 березня: “прильоти” в місті, атака БпЛА
05.03.2026, 08:18
Новини Харкова – головне 4 березня: антидронові сітки на Салтівці та ППО
Новини Харкова – головне 4 березня: антидронові сітки на Салтівці та ППО
04.03.2026, 22:05
На Харківщині не ходять деякі електрички – ввели альтернативні рейси
На Харківщині не ходять деякі електрички – ввели альтернативні рейси
05.03.2026, 07:43

Новини за темою:

05.03.2026
Два «шахеди» атакували сьогодні вночі Харків – що відомо
04.03.2026
Вибух біля багатоповерхівки в Харкові: загинув чоловік, його дружина в лікарні
04.03.2026
На Харківщині через обстріли постраждала дитина – Синєгубов
02.03.2026
Понад чотири десятки БпЛА випустили росіяни по регіону за добу
21.02.2026
У поліції показали результати російських ударів по регіону


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне 5 березня: “прильоти” в місті, атака БпЛА», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2026 в 08:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив». ".