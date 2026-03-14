Дергачевщина без света, пропал ребенок, удар по поезду – итоги 14 марта

МГ «Объектив» напоминает главные новости 14 марта.

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что по состоянию на утро 14 марта после российского удара были полностью обесточены Безруки, Лещенки, Слатино, Прудянка, Цуповка, Дубовка, Лобановка и Новая Казачья. Еще вчера в этих населенных пунктах был свет. При этом спрогнозировать, когда удастся возобновить электроэнергию, на данный момент невозможно. Ввиду этого Задоренко призвал жителей, которые проживают в прифронтовых и опасных населенных пунктах, эвакуироваться.

В АО «Укрзалізниця» констатировали, что ночь была тяжелая. Обломки БпЛА повредили локомотив поезда пригородного сообщения в Харьковской области. Пострадали машинист и его помощник, медики предоставили им помощь на месте, уточнили в УЗ.

В полицию обратилась бабушка мальчика и сообщила, что ее внук пропал. Инцидент произошёл в селе Левковка Чугуевского района. Она уточнила, что ребенок 2012 года рождения ушел без телефона. Конфликтов в семье не было, однако куда мог уйти мальчик – никто не знал. Уже через 30 минут правоохранители нашли парня. Никакой угрозы жизни и здоровью ребенка не было, отметили в полиции.

