Дергачевщина без света, пропал ребенок, удар по поезду – итоги 14 марта
МГ «Объектив» напоминает главные новости 14 марта.
Россияне атаковали энергообъект и оставили без света около 3500 жителей Дергачевщины
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что по состоянию на утро 14 марта после российского удара были полностью обесточены Безруки, Лещенки, Слатино, Прудянка, Цуповка, Дубовка, Лобановка и Новая Казачья. Еще вчера в этих населенных пунктах был свет. При этом спрогнозировать, когда удастся возобновить электроэнергию, на данный момент невозможно. Ввиду этого Задоренко призвал жителей, которые проживают в прифронтовых и опасных населенных пунктах, эвакуироваться.
На Харьковщине осколки БпЛА повредили поезд, двое железнодорожников пострадали
В АО «Укрзалізниця» констатировали, что ночь была тяжелая. Обломки БпЛА повредили локомотив поезда пригородного сообщения в Харьковской области. Пострадали машинист и его помощник, медики предоставили им помощь на месте, уточнили в УЗ.
В Чугуевском районе пропал ребенок: копы нашли его уже через 30 минут
В полицию обратилась бабушка мальчика и сообщила, что ее внук пропал. Инцидент произошёл в селе Левковка Чугуевского района. Она уточнила, что ребенок 2012 года рождения ушел без телефона. Конфликтов в семье не было, однако куда мог уйти мальчик – никто не знал. Уже через 30 минут правоохранители нашли парня. Никакой угрозы жизни и здоровью ребенка не было, отметили в полиции.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
Об опасной погоде предупреждают жителей Харьковщины синоптики
Ночью РФ ударила по Малой Даниловке: повреждено предприятие и десяток домов
Из-за обстрелов и активных боевых действий в регионе не ходит часть поездов
Дата публикации материала: 14 марта 2026 в 22:10;