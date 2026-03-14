Дергачівщина без світла, зникла дитина, удар по поїзду – підсумки 14 березня

МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 14 березня.

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що станом на ранок 14 березня після російського удару були повністю знеструмлені Безруки, Лещенки, Слатине, Прудянка, Цупівка, Дубівка, Лобанівка та Нова Козача. Ще вчора у цих населених пунктах було світло. При цьому спрогнозувати, коли вдасться відновити електроенергію, зараз неможливо. Зважаючи на це, Задоренко закликав мешканців, які проживають у прифронтових та небезпечних населених пунктах, евакуюватися.

В АТ “Укрзалізниця” констатували, що ніч була важка. Уламки БпЛА пошкодили локомотив поїзда приміського сполучення в Харківській області. Постраждали машиніст та його помічник, медики надали їм допомогу на місці, уточнили в УЗ.

До поліції звернулася бабуся хлопчика та повідомила, що її онук зник. Інцидент стався у селі Левківка Чугуївського району. Вона уточнила, що дитина 2012 року народження пішла без телефону. Конфліктів у сім’ї не було, проте куди міг піти хлопчик – ніхто не знав. Вже за 30 хвилин правоохоронці знайшли хлопця. Жодної загрози життю та здоров’ю дитини не було, зазначили в поліції.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Про небезпечну погоду попереджають мешканців Харківщини синоптики

Вночі РФ вдарила по Малій Данилівці: пошкоджене підприємство та десяток будинків

Через обстріли та активні бойові дії в регіоні не ходить частина поїздів