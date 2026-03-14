Дергачівщина без світла, зникла дитина, удар по поїзду – підсумки 14 березня

Події 22:10   14.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Дергачівщина без світла, зникла дитина, удар по поїзду – підсумки 14 березня

МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 14 березня.

Росіяни атакували енергооб’єкт і залишили без світла близько 3500 мешканців Дергачівщини 

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що станом на ранок 14 березня після російського удару були повністю знеструмлені Безруки, Лещенки, Слатине, Прудянка, Цупівка, Дубівка, Лобанівка та Нова Козача. Ще вчора у цих населених пунктах було світло. При цьому спрогнозувати, коли вдасться відновити електроенергію, зараз неможливо. Зважаючи на це, Задоренко закликав мешканців, які проживають у прифронтових та небезпечних населених пунктах, евакуюватися.

На Харківщині уламки БпЛА пошкодили потяг, двоє залізничників постраждали

В АТ “Укрзалізниця” констатували, що ніч була важка. Уламки БпЛА пошкодили локомотив поїзда приміського сполучення в Харківській області. Постраждали машиніст та його помічник, медики надали їм допомогу на місці, уточнили в УЗ.

У Чугуївському районі зникла дитина: копи знайшли її вже за 30 хвилин

До поліції звернулася бабуся хлопчика та повідомила, що її онук зник. Інцидент стався у селі Левківка Чугуївського району. Вона уточнила, що дитина 2012 року народження пішла без телефону. Конфліктів у сім’ї не було, проте куди міг піти хлопчик – ніхто не знав. Вже за 30 хвилин правоохоронці знайшли хлопця. Жодної загрози життю та здоров’ю дитини не було, зазначили в поліції.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Про небезпечну погоду попереджають мешканців Харківщини синоптики

Вночі РФ вдарила по Малій Данилівці: пошкоджене підприємство та десяток будинків

Через обстріли та активні бойові дії в регіоні не ходить частина поїздів

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Дергачівщина без світла, зникла дитина, удар по поїзду – підсумки 14 березня
Дергачівщина без світла, зникла дитина, удар по поїзду – підсумки 14 березня
14.03.2026, 22:10
Окупанти обстріляли Куп’янськ і район: літня жінка втратила ногу
Окупанти обстріляли Куп’янськ і район: літня жінка втратила ногу
14.03.2026, 21:40
Росіяни сьогодні атакували Київський район, на місці “прильоту” – пожежа
Росіяни сьогодні атакували Київський район, на місці “прильоту” – пожежа
14.03.2026, 19:32
Вітрено, але тепло: прогноз погоди на 15 березня
Вітрено, але тепло: прогноз погоди на 15 березня
14.03.2026, 20:49
Затишшя немає: наступ на Харківщині йде у повітрі БпЛА – огляд фронту
Затишшя немає: наступ на Харківщині йде у повітрі БпЛА – огляд фронту
14.03.2026, 19:05
Всього 30 хвилин знадобилося копам, щоб знайти зниклого хлопчика
Всього 30 хвилин знадобилося копам, щоб знайти зниклого хлопчика
14.03.2026, 18:45

Новини за темою:

14.03.2026
Новини Харкова — головне 14 березня: ситуація на фронті, пожежі
13.03.2026
Трагедія й порятунок дітей у Харкові, удар біля автобуса – підсумки 13 березня
13.03.2026
Новини Харкова — головне 13 березня: трагедія на льоду, “приліт” біля автобуса
12.03.2026
Полювання на рятувальників, дронна небезпека в Золочеві – підсумки 12 березня
12.03.2026
Новини Харкова — головне 12 березня: удари по ДСНС, під лід пішли діти


  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2026 в 22:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 14 березня.".