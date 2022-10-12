Результаты Рамштайна до позавчера были отдаленной перспективой — Арестович

Результаты сегодняшнего Рамштайна показывают, что Путин умело, как всегда, добился ровно того результата, которого хотел… «США работают над тем, чтобы Запад сообща создал интегрированную систему ПВО Украины и передал Киеву ракетные комплексы различной дальности» — Пентагон. До позавчерашнего обстрела это было отдаленной перспективой. Садитесь, Владимир Владимирович, пять с плюсом.