Результаты Рамштайна до позавчера были отдаленной перспективой — Арестович
Результаты сегодняшнего Рамштайна показывают, что Путин умело, как всегда, добился ровно того результата, которого хотел… «США работают над тем, чтобы Запад сообща создал интегрированную систему ПВО Украины и передал Киеву ракетные комплексы различной дальности» — Пентагон. До позавчерашнего обстрела это было отдаленной перспективой. Садитесь, Владимир Владимирович, пять с плюсом.Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: арестович, война, оружие, Путин, рамштайн; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 21:36;
Корреспондент Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Результаты Рамштайна до позавчера были отдаленной перспективой — Арестович".