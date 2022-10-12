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Результаты Рамштайна до позавчера были отдаленной перспективой — Арестович

Мир 21:36   12.10.2022
Алексей Арестович
советник главы Офиса Президента Украины
Результаты Рамштайна до позавчера были отдаленной перспективой — Арестович

Результаты сегодняшнего Рамштайна показывают, что Путин умело, как всегда, добился ровно того результата, которого хотел… «США работают над тем, чтобы Запад сообща создал интегрированную систему ПВО Украины и передал Киеву ракетные комплексы различной дальности» — Пентагон. До позавчерашнего обстрела это было отдаленной перспективой. Садитесь, Владимир Владимирович, пять с плюсом.

Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , , ;
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Автор: Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента Украины

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 21:36;

  • Корреспондент Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Результаты Рамштайна до позавчера были отдаленной перспективой — Арестович".