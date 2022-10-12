Результати Рамштайна до позавчора були віддаленою перспективою – Арестович
Результати сьогоднішнього Рамштайна показують, що Путін вміло, як завжди, досяг рівного того результату, якого хотів… “США працюють над тим, щоб Захід спільно створив інтегровану систему ППО України і передав Києву ракетні комплекси різної дальності” – Пентагон. До позавчорашнього обстрілу це була віддалена перспектива. Сідайте, Володимире Володимировичу, п’ять із плюсом.Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: арестович, війна, оружие, путін, рамштайн; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «Результати Рамштайна до позавчора були віддаленою перспективою – Арестович»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 21:36;
Кореспондент Олексій Арестович, радник голови Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Результати Рамштайна до позавчора були віддаленою перспективою – Арестович".