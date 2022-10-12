Результати Рамштайна до позавчора були віддаленою перспективою – Арестович

Результати сьогоднішнього Рамштайна показують, що Путін вміло, як завжди, досяг рівного того результату, якого хотів… “США працюють над тим, щоб Захід спільно створив інтегровану систему ППО України і передав Києву ракетні комплекси різної дальності” – Пентагон. До позавчорашнього обстрілу це була віддалена перспектива. Сідайте, Володимире Володимировичу, п’ять із плюсом.