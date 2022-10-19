Live
  • Четверг 20.10.2022
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.95
    • 🟢

Путин в тяжелейшем положении, украинцы не капитулируют — Байден

Мир 23:39   19.10.2022
Джо Байден
президент США
Путин в тяжелейшем положении, украинцы не капитулируют — Байден

Путин находится в тяжелейшем положении. Мне об этом говорит то, что, как представляется, единственный оставшийся у него инструмент — это жестокость в отношении отдельных граждан Украины, попытки запугать их и заставить капитулировать. Они этого не сделают.

Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Джо Байден, президент США

Новости по теме:

10:48
В полиции показали место, откуда россияне обстреливали Харьков (фото)
07:26
Силы обороны отбили две атаки врага в Харьковской области — Генштаб
07:07
Генштаб выделил новое направление на фронте — Купянское
20:54
Как освобождали Купянск-Узловой: видео боя KRAKEN со взводом ВС РФ
17:30
Война для России вышла на стадию стратегического цугцванга — Данилов

Вы читали новость: «Путин в тяжелейшем положении, украинцы не капитулируют — Байден»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 23:39;

  • Корреспондент Джо Байден, президент США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин в тяжелейшем положении, украинцы не капитулируют — Байден".