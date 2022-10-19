Путин в тяжелейшем положении, украинцы не капитулируют — Байден
Путин находится в тяжелейшем положении. Мне об этом говорит то, что, как представляется, единственный оставшийся у него инструмент — это жестокость в отношении отдельных граждан Украины, попытки запугать их и заставить капитулировать. Они этого не сделают.Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: байден, война, Путин; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «Путин в тяжелейшем положении, украинцы не капитулируют — Байден»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 23:39;
Корреспондент Джо Байден, президент США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин в тяжелейшем положении, украинцы не капитулируют — Байден".