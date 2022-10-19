Путін – у надважкому становищі, українці не капітулюють – Байден
Путін перебуває в надзвичайно важкому становищі. Мені про це говорить те, що, як видається, єдиний інструмент, який у нього залишився – це жорстокість щодо окремих громадян України, намагання залякати їх і змусити капітулювати. Вони цього не зроблять.Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: байден, війна, путін; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 23:39;
Кореспондент Джо Байден, президент США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін – у надважкому становищі, українці не капітулюють – Байден".