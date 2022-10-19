Путін – у надважкому становищі, українці не капітулюють – Байден

Путін перебуває в надзвичайно важкому становищі. Мені про це говорить те, що, як видається, єдиний інструмент, який у нього залишився – це жорстокість щодо окремих громадян України, намагання залякати їх і змусити капітулювати. Вони цього не зроблять.