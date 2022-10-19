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Путін – у надважкому становищі, українці не капітулюють – Байден

Політика 23:39   19.10.2022
Джо Байден
президент США
Путін – у надважкому становищі, українці не капітулюють – Байден

Путін перебуває в надзвичайно важкому становищі. Мені про це говорить те, що, як видається, єдиний інструмент, який у нього залишився – це жорстокість щодо окремих громадян України, намагання залякати їх і змусити капітулювати. Вони цього не зроблять.

Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: , , ;
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Автор: Джо Байден, президент США

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 23:39;

  • Кореспондент Джо Байден, президент США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін – у надважкому становищі, українці не капітулюють – Байден".