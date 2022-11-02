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В Украине нашли «рецепт» против иранских дронов — Ермак

Политика 08:42   02.11.2022
Андрей Ермак
руководитель Офиса Президента Украины
В Украине нашли «рецепт» против иранских дронов — Ермак

12 из 13 иранских дронов-камикадзе наши воины сбили за ночь. Россия делала ставку на внезапность применения и дороговизну уничтожения для нас этих «жестянок» средствами ПВО. Но очень быстро были найдены рецепты, основным ингредиентом которых является стрелковое оружие.

Автор: Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 08:42;

    • Корреспондент Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 из 13 иранских дронов-камикадзе наши воины сбили за ночь. Россия делала ставку на внезапность применения и дороговизну уничтожения для…".