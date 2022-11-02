В Украине нашли «рецепт» против иранских дронов — Ермак

12 из 13 иранских дронов-камикадзе наши воины сбили за ночь. Россия делала ставку на внезапность применения и дороговизну уничтожения для нас этих «жестянок» средствами ПВО. Но очень быстро были найдены рецепты, основным ингредиентом которых является стрелковое оружие.