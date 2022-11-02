В Україні знайшли “рецепт” проти іранських дронів – Єрмак
12 з 13 іранських дронів-камікадзе наші воїни збили за ніч. Росія робила ставку на раптовість застосування і дороговизну знищення для нас цих “бляшанок” засобами ППО. Але дуже швидко були знайдені рецепти, основним інгредієнтом яких є стрілецька зброя.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 08:42;
Кореспондент Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 з 13 іранських дронів-камікадзе наші воїни збили за ніч. Росія робила ставку на раптовість застосування і дороговизну знищення для…".