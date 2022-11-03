Путин оторван от реальности — ISW

Путин с его призывами обеспечить конкурентную военную промышленность оторван от реальности… Зависимость России в части важнейших видов вооружения от стран, находящихся в изоляции и под тяжелыми санкциями, не согласуется с требованием Путина, чтобы российская военная промышленность стала удовлетворять потребности российских Вооруженных сил.