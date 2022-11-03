Путин оторван от реальности — ISW
Путин с его призывами обеспечить конкурентную военную промышленность оторван от реальности… Зависимость России в части важнейших видов вооружения от стран, находящихся в изоляции и под тяжелыми санкциями, не согласуется с требованием Путина, чтобы российская военная промышленность стала удовлетворять потребности российских Вооруженных сил.
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 21:45;
Корреспондент ISW, Институт изучения войны в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин с его призывами обеспечить конкурентную военную промышленность оторван от реальности… Зависимость России в части важнейших видов вооружения от стран,…".