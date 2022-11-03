Путін відірваний від реальності – ISW

Путін із його закликами забезпечити конкурентну військову промисловість відірваний від реальності… Залежність Росії в частині найважливіших видів озброєння від країн, що в ізоляції та під важкими санкціями, не узгоджується з вимогою Путіна, щоб російська військова промисловість стала задовольняти потреби російських Збройних сил.