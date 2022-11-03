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Путін відірваний від реальності – ISW

Політика 21:45   03.11.2022
ISW
Інститут вивчення війни
Путін відірваний від реальності – ISW

Путін із його закликами забезпечити конкурентну військову промисловість відірваний від реальності… Залежність Росії в частині найважливіших видів озброєння від країн, що в ізоляції та під важкими санкціями, не узгоджується з вимогою Путіна, щоб російська військова промисловість стала задовольняти потреби російських Збройних сил.

Автор: ISW, Інститут вивчення війни

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 21:45;

    • Кореспондент ISW, Інститут вивчення війни у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін із його закликами забезпечити конкурентну військову промисловість відірваний від реальності… Залежність Росії в частині найважливіших видів озброєння від країн,…".