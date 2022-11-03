Путін відірваний від реальності – ISW
Путін із його закликами забезпечити конкурентну військову промисловість відірваний від реальності… Залежність Росії в частині найважливіших видів озброєння від країн, що в ізоляції та під важкими санкціями, не узгоджується з вимогою Путіна, щоб російська військова промисловість стала задовольняти потреби російських Збройних сил.
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Ви читали новину: «Путін відірваний від реальності – ISW»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 21:45;
Кореспондент ISW, Інститут вивчення війни у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін із його закликами забезпечити конкурентну військову промисловість відірваний від реальності… Залежність Росії в частині найважливіших видів озброєння від країн,…".