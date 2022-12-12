Борис Джонсон сообщил, что в Великобритании восхищаются харьковчанами
Просто говорю смелым людям из Харькова, как сильно мы восхищаемся вами в Великобритании, и как здорово было видеть тот путь, когда так много территорий Харьковской области было освобождено. Спасибо за ваш героизм.
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 21:07;
Корреспондент Борис Джонсон, экс-премьер-министр Великобритании в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Просто говорю смелым людям из Харькова, как сильно мы восхищаемся вами в Великобритании, и как здорово было видеть тот путь,…".