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Борис Джонсон сообщил, что в Великобритании восхищаются харьковчанами

Мир 21:07   12.12.2022
Борис Джонсон
экс-премьер-министр Великобритании
Борис Джонсон сообщил, что в Великобритании восхищаются харьковчанами

Просто говорю смелым людям из Харькова, как сильно мы восхищаемся вами в Великобритании, и как здорово было видеть тот путь, когда так много территорий Харьковской области было освобождено. Спасибо за ваш героизм.

Автор: Борис Джонсон, экс-премьер-министр Великобритании

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  • Категории: Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 21:07;

    • Корреспондент Борис Джонсон, экс-премьер-министр Великобритании в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Просто говорю смелым людям из Харькова, как сильно мы восхищаемся вами в Великобритании, и как здорово было видеть тот путь,…".