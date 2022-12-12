Борис Джонсон повідомив, що у Великій Британії захоплюються харків’янами
Просто кажу сміливим людям із Харкова, як сильно ми захоплюємося вами у Великій Британії, і як чудово було бачити той шлях, коли так багато територій Харківської області було звільнено. Дякую за ваш героїзм.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 21:07;
Кореспондент Борис Джонсон, экс-премьер-министр Великобритании у цій статті розкриває тему новин про те, що "Просто кажу сміливим людям із Харкова, як сильно ми захоплюємося вами у Великій Британії, і як чудово було бачити той…".