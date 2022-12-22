Зеленский о Путине: «Он больше не субъект»

Зачем человеку с больным отношением к миру, я считаю, совершенно неадекватным отправлять месседжи? Он должен быть заинтересован, чтобы мир на него обращал внимание. Он больше не субъект цивилизованных людей. Он должен быть заинтересован, чтобы сохранить хоть что-то от культуры и истории его народа.