Зеленский о Путине: «Он больше не субъект»
Фото: Офис Президента
Зачем человеку с больным отношением к миру, я считаю, совершенно неадекватным отправлять месседжи? Он должен быть заинтересован, чтобы мир на него обращал внимание. Он больше не субъект цивилизованных людей. Он должен быть заинтересован, чтобы сохранить хоть что-то от культуры и истории его народа.
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 00:30;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зачем человеку с больным отношением к миру, я считаю, совершенно неадекватным отправлять месседжи? Он должен быть заинтересован, чтобы мир на…".