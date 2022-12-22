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Зеленский о Путине: «Он больше не субъект»

Мир 00:30   22.12.2022
Владимир Зеленский
Президент Украины
Зеленский о Путине: «Он больше не субъект» Фото: Офис Президента

Зачем человеку с больным отношением к миру, я считаю, совершенно неадекватным отправлять месседжи? Он должен быть заинтересован, чтобы мир на него обращал внимание. Он больше не субъект цивилизованных людей. Он должен быть заинтересован, чтобы сохранить хоть что-то от культуры и истории его народа.

Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 00:30;

    • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зачем человеку с больным отношением к миру, я считаю, совершенно неадекватным отправлять месседжи? Он должен быть заинтересован, чтобы мир на…".