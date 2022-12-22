Зеленський про Путіна: “Він більше не суб’єкт”

Навіщо людині з хворим ставленням до світу, я вважаю, абсолютно неадекватним відправляти меседжі? Він має бути зацікавлений, щоб світ на нього звертав увагу. Він більше не є суб’єктом цивілізованих людей. Він має бути зацікавлений, щоб зберегти хоч щось від культури та історії його народу.