Live
  • Четвер 22.12.2022
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.81
    • 🟢

Зеленський про Путіна: “Він більше не суб’єкт”

Політика 00:30   22.12.2022
Володимир Зеленський
Президент України
Зеленський про Путіна: “Він більше не суб’єкт”

Навіщо людині з хворим ставленням до світу, я вважаю, абсолютно неадекватним відправляти меседжі? Він має бути зацікавлений, щоб світ на нього звертав увагу. Він більше не є суб’єктом цивілізованих людей. Він має бути зацікавлений, щоб зберегти хоч щось від культури та історії його народу.

Автор: Володимир Зеленський, Президент України

Новини за темою:

23:13
Байден і Зеленський поділилися першими емоціями від зустрічі (фото)
08:43
Зеленський підтвердив візит до США, а Білий дім – передачу Patriot: подробиці
14:35
Сніг, темрява, війна. Прем’єр Польщі Моравецький показав фото Харкова і Києва
11:51
Зеленському поскаржилися на депутатів Харківської облради
15:44
Під Харковом впіймали любительку путіна – закликала підтримувати рф

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Зеленський про Путіна: “Він більше не суб’єкт”»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 00:30;

    • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Навіщо людині з хворим ставленням до світу, я вважаю, абсолютно неадекватним відправляти меседжі? Він має бути зацікавлений, щоб світ на…".