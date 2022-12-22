Зеленський про Путіна: “Він більше не суб’єкт”
Навіщо людині з хворим ставленням до світу, я вважаю, абсолютно неадекватним відправляти меседжі? Він має бути зацікавлений, щоб світ на нього звертав увагу. Він більше не є суб’єктом цивілізованих людей. Він має бути зацікавлений, щоб зберегти хоч щось від культури та історії його народу.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 00:30;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Навіщо людині з хворим ставленням до світу, я вважаю, абсолютно неадекватним відправляти меседжі? Він має бути зацікавлений, щоб світ на…".