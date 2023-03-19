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Прекращение огня закрепит достижения России — Кирби

Мир 08:58   19.03.2023
Джон Кирби
координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям
Прекращение огня закрепит достижения России — Кирби Фото: АР

В китайском так называемом мирном предложении из 12 пунктов речь идет о прекращении огня. Нас бы беспокоило, если бы после встречи (Путина и президента Китая Си Цзиньпина — Ред.) раздался призыв к прекращению огня, потому что сейчас, хотя прекращение огня звучит хорошо, оно фактически закрепляет достижения России.

Автор: Джон Кирби, координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 марта 2023 в 08:58;

    • Корреспондент Джон Кирби, координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В китайском так называемом мирном предложении из 12 пунктов речь идет о прекращении огня. Нас бы беспокоило, если бы после…".