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Припинення вогню закріпить досягнення Росії – Кірбі

Політика 08:58   19.03.2023
Джон Кірбі
координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій
Припинення вогню закріпить досягнення Росії – Кірбі Фото: АР

У китайській так званій мирній пропозиції з 12 пунктів, йдеться про припинення вогню. Нас би турбувало, якби після зустрічі (Путіна та президента Китаю Сі Цзіньпіна – Ред.) пролунав заклик до припинення вогню, тому що зараз, хоча припинення вогню звучить добре, воно фактично закріплює здобутки Росії.

Автор: Джон Кірбі, координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2023 в 08:58;

    • Кореспондент Джон Кірбі, координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій у цій статті розкриває тему новин про те, що "У китайській так званій мирній пропозиції з 12 пунктів, йдеться про припинення вогню. Нас би турбувало, якби після зустрічі (Путіна…".