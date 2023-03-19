Припинення вогню закріпить досягнення Росії – Кірбі
Фото: АР
У китайській так званій мирній пропозиції з 12 пунктів, йдеться про припинення вогню. Нас би турбувало, якби після зустрічі (Путіна та президента Китаю Сі Цзіньпіна – Ред.) пролунав заклик до припинення вогню, тому що зараз, хоча припинення вогню звучить добре, воно фактично закріплює здобутки Росії.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2023 в 08:58;
Кореспондент Джон Кірбі, координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій у цій статті розкриває тему новин про те, що "У китайській так званій мирній пропозиції з 12 пунктів, йдеться про припинення вогню. Нас би турбувало, якби після зустрічі (Путіна…".