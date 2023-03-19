Припинення вогню закріпить досягнення Росії – Кірбі

У китайській так званій мирній пропозиції з 12 пунктів, йдеться про припинення вогню. Нас би турбувало, якби після зустрічі (Путіна та президента Китаю Сі Цзіньпіна – Ред.) пролунав заклик до припинення вогню, тому що зараз, хоча припинення вогню звучить добре, воно фактично закріплює здобутки Росії.