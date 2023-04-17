«Религия РФ – убийства, изнасилования и мародерство» — Подоляк
Россияне столь же «ревностные христиане», сколь «миротворцы». Религия РФ – убийства, изнасилования и мародерство. В пасхальный праздник они убили детей в Славянске, разбомбили церковь в Запорожской области, обстреляли кварталы Никополя.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 11:49;
Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне столь же «ревностные христиане», сколь «миротворцы». Религия РФ – убийства, изнасилования и мародерство. В пасхальный праздник они убили детей…".