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«Религия РФ – убийства, изнасилования и мародерство» — Подоляк

Политика 11:49   17.04.2023
Михаил Подоляк
советник главы Офиса Президента Украины
«Религия РФ – убийства, изнасилования и мародерство» — Подоляк

Россияне столь же «ревностные христиане», сколь «миротворцы». Религия РФ – убийства, изнасилования и мародерство. В пасхальный праздник они убили детей в Славянске, разбомбили церковь в Запорожской области, обстреляли кварталы Никополя.

Автор: Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины

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  • Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 11:49;

    • Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне столь же «ревностные христиане», сколь «миротворцы». Религия РФ – убийства, изнасилования и мародерство. В пасхальный праздник они убили детей…".