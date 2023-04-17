“Релігія РФ – вбивства, ґвалтування і мародерство” – Подоляк
Росіяни настільки ж “ревні християни”, наскільки “миротворці”. Релігія РФ – вбивства, ґвалтування і мародерство. У великоднє свято вони вбили дітей у Слов’янську, розбомбили церкву на Запоріжжі, обстріляли квартали Нікополя.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 11:49;
Кореспондент Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни настільки ж “ревні християни”, наскільки “миротворці”. Релігія РФ – вбивства, ґвалтування і мародерство. У великоднє свято вони вбили дітей…".