“Релігія РФ – вбивства, ґвалтування і мародерство” – Подоляк

Росіяни настільки ж “ревні християни”, наскільки “миротворці”. Релігія РФ – вбивства, ґвалтування і мародерство. У великоднє свято вони вбили дітей у Слов’янську, розбомбили церкву на Запоріжжі, обстріляли квартали Нікополя.