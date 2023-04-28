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Вряд ли целью ракетной атаки РФ было убийство мирного населения — аналитик

Происшествия 11:49   28.04.2023
Александр Коваленко
аналитик группы "Информационное сопротивление"
Вряд ли целью ракетной атаки РФ было убийство мирного населения — аналитик Фото: кадр из видео

Если трезво оценивать ситуацию, вряд ли для убийства гражданского населения они использовали бы Х-101… Прорвавшие ПВО ракеты попали в жилые дома либо из-за своей дефективности, что неоднократно подтверждалось, либо из-за неверных разведанных, что не редкость.

Автор: Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление"

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  • Категории: Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 11:49;

    • Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если трезво оценивать ситуацию, вряд ли для убийства гражданского населения они использовали бы Х-101… Прорвавшие ПВО ракеты попали в жилые…".