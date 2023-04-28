Вряд ли целью ракетной атаки РФ было убийство мирного населения — аналитик
Фото: кадр из видео
Если трезво оценивать ситуацию, вряд ли для убийства гражданского населения они использовали бы Х-101… Прорвавшие ПВО ракеты попали в жилые дома либо из-за своей дефективности, что неоднократно подтверждалось, либо из-за неверных разведанных, что не редкость.
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 11:49;
Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если трезво оценивать ситуацию, вряд ли для убийства гражданского населения они использовали бы Х-101… Прорвавшие ПВО ракеты попали в жилые…".