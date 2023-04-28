Вряд ли целью ракетной атаки РФ было убийство мирного населения — аналитик

Если трезво оценивать ситуацию, вряд ли для убийства гражданского населения они использовали бы Х-101… Прорвавшие ПВО ракеты попали в жилые дома либо из-за своей дефективности, что неоднократно подтверждалось, либо из-за неверных разведанных, что не редкость.