Навряд чи метою ракетної атаки РФ було вбивство мирного населення – аналітик

Якщо тверезо оцінювати ситуацію, навряд чи для вбивства цивільного населення вони використали б Х-101… Ракети, що прорвали ППО, влучили в житлові будинки або через свою дефективність, що неодноразово підтверджувалося, або через невірні розвіддані, що не рідкість.