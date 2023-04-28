Навряд чи метою ракетної атаки РФ було вбивство мирного населення – аналітик
Якщо тверезо оцінювати ситуацію, навряд чи для вбивства цивільного населення вони використали б Х-101… Ракети, що прорвали ППО, влучили в житлові будинки або через свою дефективність, що неодноразово підтверджувалося, або через невірні розвіддані, що не рідкість.
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Ви читали новину: «Навряд чи метою ракетної атаки РФ було вбивство мирного населення – аналітик»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 11:49;
Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо тверезо оцінювати ситуацію, навряд чи для вбивства цивільного населення вони використали б Х-101… Ракети, що прорвали ППО, влучили в…".