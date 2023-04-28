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Навряд чи метою ракетної атаки РФ було вбивство мирного населення – аналітик

Події 11:49   28.04.2023
Олександр Коваленко
аналітик групи "Інформаційний спротив"
Навряд чи метою ракетної атаки РФ було вбивство мирного населення – аналітик

Якщо тверезо оцінювати ситуацію, навряд чи для вбивства цивільного населення вони використали б Х-101… Ракети, що прорвали ППО, влучили в житлові будинки або через свою дефективність, що неодноразово підтверджувалося, або через невірні розвіддані, що не рідкість.

Автор: Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив"

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  • Категорії: Події, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 11:49;

    • Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо тверезо оцінювати ситуацію, навряд чи для вбивства цивільного населення вони використали б Х-101… Ракети, що прорвали ППО, влучили в…".