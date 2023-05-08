«9 мая 1945 года для соседей наступил Конец Истории» — Филатов

Война для массового сознания соседей — это не плохо и больно, а хорошо и весело. И вообще, «мы как народ-победитель», почти через 80 лет после окончания войны, имеем право лезть ко всем соседям в карман и в душу. А кто не с нами, тот — фашист и подлежит уничтожению… 9 мая 1945 года для соседей наступил Конец Истории… Если народ советский шел, даже обманываясь, в будущее, то народ соседский устремлен в прошлое.