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«9 мая 1945 года для соседей наступил Конец Истории» — Филатов

Мир 11:44   08.05.2023
Борис Филатов
мэр Днепра
«9 мая 1945 года для соседей наступил Конец Истории» — Филатов

Война для массового сознания соседей — это не плохо и больно, а хорошо и весело. И вообще, «мы как народ-победитель», почти через 80 лет после окончания войны, имеем право лезть ко всем соседям в карман и в душу. А кто не с нами, тот — фашист и подлежит уничтожению… 9 мая 1945 года для соседей наступил Конец Истории… Если народ советский шел, даже обманываясь, в будущее, то народ соседский устремлен в прошлое.

Автор: Борис Филатов, мэр Днепра

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 11:44;

    • Корреспондент Борис Филатов, мэр Днепра в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Война для массового сознания соседей — это не плохо и больно, а хорошо и весело. И вообще, «мы как народ-победитель», почти…".