“9 травня 1945 року для сусідів настав Кінець Історії” – Філатов

Війна для масової свідомості сусідів – це не погано та боляче, а добре та весело. І взагалі, “ми як народ-переможець”, майже через 80 років після закінчення війни, маємо право лізти до всіх сусідів до кишені та душі. А хто не з нами, той – фашист і підлягає знищенню… 9 травня 1945 року для сусідів настав Кінець Історії… Якщо народ радянський йшов, навіть обманюючись, у майбутнє, то народ сусідський спрямований у минуле.