“9 травня 1945 року для сусідів настав Кінець Історії” – Філатов
Війна для масової свідомості сусідів – це не погано та боляче, а добре та весело. І взагалі, “ми як народ-переможець”, майже через 80 років після закінчення війни, маємо право лізти до всіх сусідів до кишені та душі. А хто не з нами, той – фашист і підлягає знищенню… 9 травня 1945 року для сусідів настав Кінець Історії… Якщо народ радянський йшов, навіть обманюючись, у майбутнє, то народ сусідський спрямований у минуле.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 11:44;
Кореспондент Борис Філатов, мер Дніпра у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війна для масової свідомості сусідів – це не погано та боляче, а добре та весело. І взагалі, “ми як народ-переможець”,…".