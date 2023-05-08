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“9 травня 1945 року для сусідів настав Кінець Історії” – Філатов

Політика 11:44   08.05.2023
Борис Філатов
мер Дніпра
“9 травня 1945 року для сусідів настав Кінець Історії” – Філатов

Війна для масової свідомості сусідів – це не погано та боляче, а добре та весело. І взагалі, “ми як народ-переможець”, майже через 80 років після закінчення війни, маємо право лізти до всіх сусідів до кишені та душі. А хто не з нами, той – фашист і підлягає знищенню… 9 травня 1945 року для сусідів настав Кінець Історії… Якщо народ радянський йшов, навіть обманюючись, у майбутнє, то народ сусідський спрямований у минуле.

Автор: Борис Філатов, мер Дніпра

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 11:44;

    • Кореспондент Борис Філатов, мер Дніпра у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війна для масової свідомості сусідів – це не погано та боляче, а добре та весело. І взагалі, “ми як народ-переможець”,…".