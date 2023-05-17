Россияне очень спешат разведать информацию об украинской ПВО — Машовец

У россиян есть определенный дефицит времени для получения критически важной для них информации относительно деятельности нашей ПВО. Они в этом отношении почему-то очень спешат. Причем готовы для того, чтобы получить нужную им информацию максимально быстро и в максимально возможном объеме швыряться своими стоимостными и «уникальными» «Кинжалами» в достаточно «товарных» объемах.