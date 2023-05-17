Россияне очень спешат разведать информацию об украинской ПВО — Машовец
У россиян есть определенный дефицит времени для получения критически важной для них информации относительно деятельности нашей ПВО. Они в этом отношении почему-то очень спешат. Причем готовы для того, чтобы получить нужную им информацию максимально быстро и в максимально возможном объеме швыряться своими стоимостными и «уникальными» «Кинжалами» в достаточно «товарных» объемах.
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 11:35;
Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У россиян есть определенный дефицит времени для получения критически важной для них информации относительно деятельности нашей ПВО. Они в этом…".