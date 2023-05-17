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Росіяни дуже поспішають розвідати інформацію про українську ППО – Машовець

Події 11:35   17.05.2023
Костянтин Машовець
військовий оглядач
Росіяни дуже поспішають розвідати інформацію про українську ППО – Машовець

Росіяни мають певний дефіцит часу для отримання критично важливої ​​для них інформації щодо діяльності нашої ППО. Вони щодо цього чомусь дуже поспішають. Причому готові для того, щоб отримати потрібну їм інформацію максимально швидко та в максимально можливому обсязі, жбурлятися своїми вартісними та “унікальними” “Кинджалами” у досить “товарних” обсягах.

Автор: Костянтин Машовець, військовий оглядач

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  • Категорії: Події, Сказано, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 11:35;

    • Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни мають певний дефіцит часу для отримання критично важливої ​​для них інформації щодо діяльності нашої ППО. Вони щодо цього чомусь…".