Росіяни дуже поспішають розвідати інформацію про українську ППО – Машовець

Росіяни мають певний дефіцит часу для отримання критично важливої ​​для них інформації щодо діяльності нашої ППО. Вони щодо цього чомусь дуже поспішають. Причому готові для того, щоб отримати потрібну їм інформацію максимально швидко та в максимально можливому обсязі, жбурлятися своїми вартісними та “унікальними” “Кинджалами” у досить “товарних” обсягах.