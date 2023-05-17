Росіяни дуже поспішають розвідати інформацію про українську ППО – Машовець
Росіяни мають певний дефіцит часу для отримання критично важливої для них інформації щодо діяльності нашої ППО. Вони щодо цього чомусь дуже поспішають. Причому готові для того, щоб отримати потрібну їм інформацію максимально швидко та в максимально можливому обсязі, жбурлятися своїми вартісними та “унікальними” “Кинджалами” у досить “товарних” обсягах.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 11:35;
Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни мають певний дефіцит часу для отримання критично важливої для них інформації щодо діяльності нашої ППО. Вони щодо цього чомусь…".