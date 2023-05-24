«Скоро начнется» — Буданов о контрнаступлении
Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и мы не можем терять время. У нас уже есть минимум оружия и другого оборудования. Все, что я могу сказать, это то, что скоро начнется… Мы должны вытеснить Россию с нашей территории. Мы будем использовать все наши силы и средства для достижения этой цели… Для успешного продолжения операции нам необходимы значительные запасы оружия и боеприпасов.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 11:51;
Корреспондент Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и мы не можем терять время. У нас уже есть минимум…".