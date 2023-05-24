«Скоро начнется» — Буданов о контрнаступлении

Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и мы не можем терять время. У нас уже есть минимум оружия и другого оборудования. Все, что я могу сказать, это то, что скоро начнется… Мы должны вытеснить Россию с нашей территории. Мы будем использовать все наши силы и средства для достижения этой цели… Для успешного продолжения операции нам необходимы значительные запасы оружия и боеприпасов.