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«Скоро начнется» — Буданов о контрнаступлении

Происшествия 11:51   24.05.2023
Кирилл Буданов
начальник Главного управления разведки Минобороны Украины
«Скоро начнется» — Буданов о контрнаступлении

Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и мы не можем терять время. У нас уже есть минимум оружия и другого оборудования. Все, что я могу сказать, это то, что скоро начнется… Мы должны вытеснить Россию с нашей территории. Мы будем использовать все наши силы и средства для достижения этой цели… Для успешного продолжения операции нам необходимы значительные запасы оружия и боеприпасов.

Автор: Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины

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  • Категории: Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 11:51;

    • Корреспондент Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и мы не можем терять время. У нас уже есть минимум…".