“Скоро почнеться” – Буданов про контрнаступ

Багато мирних жителів усе ще перебувають під російською окупацією, і ми не можемо втрачати час. У нас уже є мінімум зброї та іншого обладнання. Усе, що я можу сказати, це те, що це скоро почнеться… Ми повинні витіснити Росію з нашої території. Ми будемо використовувати всі наші сили та засоби для досягнення цієї мети… Для успішного продовження операції нам необхідні значні запаси зброї та боєприпасів.