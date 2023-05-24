“Скоро почнеться” – Буданов про контрнаступ
Фото: gur.gov.ua
Багато мирних жителів усе ще перебувають під російською окупацією, і ми не можемо втрачати час. У нас уже є мінімум зброї та іншого обладнання. Усе, що я можу сказати, це те, що це скоро почнеться… Ми повинні витіснити Росію з нашої території. Ми будемо використовувати всі наші сили та засоби для досягнення цієї мети… Для успішного продовження операції нам необхідні значні запаси зброї та боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 11:51;
Кореспондент Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міноборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Багато мирних жителів усе ще перебувають під російською окупацією, і ми не можемо втрачати час. У нас уже є мінімум…".