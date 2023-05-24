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“Скоро почнеться” – Буданов про контрнаступ

Події 11:51   24.05.2023
Кирило Буданов
начальник Головного управління розвідки Міноборони України
“Скоро почнеться” – Буданов про контрнаступ Фото: gur.gov.ua

Багато мирних жителів усе ще перебувають під російською окупацією, і ми не можемо втрачати час. У нас уже є мінімум зброї та іншого обладнання. Усе, що я можу сказати, це те, що це скоро почнеться… Ми повинні витіснити Росію з нашої території.  Ми будемо використовувати всі наші сили та засоби для досягнення цієї мети… Для успішного продовження операції нам необхідні значні запаси зброї та боєприпасів.

Автор: Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міноборони України

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  • Категорії: Події, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 11:51;

    • Кореспондент Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міноборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Багато мирних жителів усе ще перебувають під російською окупацією, і ми не можемо втрачати час. У нас уже є мінімум…".