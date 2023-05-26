Ненависть к Украине возникла в Москве как задворах цивилизации — Портников
Можно заграбастать тысячу квадратных километров чужих земель, украсть ядерное оружие и понастроить высоток, как в Нью-Йорке, — но пылать все той же фантастической ненавистью и завистью к центру, которая всегда возникает на задворках цивилизации.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 12:16;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Можно заграбастать тысячу квадратных километров чужих земель, украсть ядерное оружие и понастроить высоток, как в Нью-Йорке, — но пылать все…".