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Ненависть к Украине возникла в Москве как задворах цивилизации — Портников

Мир 12:16   26.05.2023
Виталий Портников
журналист
Ненависть к Украине возникла в Москве как задворах цивилизации — Портников

Можно заграбастать тысячу квадратных километров чужих земель, украсть ядерное оружие и понастроить высоток, как в Нью-Йорке, — но пылать все той же фантастической ненавистью и завистью к центру, которая всегда возникает на задворках цивилизации.

Автор: Виталий Портников, журналист

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 12:16;

    • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Можно заграбастать тысячу квадратных километров чужих земель, украсть ядерное оружие и понастроить высоток, как в Нью-Йорке, — но пылать все…".