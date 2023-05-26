Ненависть до України виникла в Москві як задвірах цивілізації – Портников

Можна заграбасти тисячу квадратних кілометрів чужих земель, вкрасти ядерну зброю і набудувати висоток, як у Нью-Йорку, – але палати все тією ж фантастичною ненавистю і заздрістю до центру, що завжди виникає на задвірках цивілізації.