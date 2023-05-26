Live
  • П’ятниця 26.05.2023
    • Харків
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

Ненависть до України виникла в Москві як задвірах цивілізації – Портников

Політика 12:16   26.05.2023
Віталій Портников
журналіст
Ненависть до України виникла в Москві як задвірах цивілізації – Портников

Можна заграбасти тисячу квадратних кілометрів чужих земель, вкрасти ядерну зброю і набудувати висоток, як у Нью-Йорку, – але палати все тією ж фантастичною ненавистю і заздрістю до центру, що завжди виникає на задвірках цивілізації.

Автор: Віталій Портников, журналіст

Новини за темою:

11:32
Шольц повідомив, на що не варто розраховувати РФ
08:33
ISW про підготовку оборони Бєлгородщини: ТрО без зброї та землянки Пригожина
07:18
Нічна атака “Шахедами” й авіаудари по Харківщині: головне зі зведення Генштабу
06:00
Сьогодні 26 травня: яке свято та день в історії
19:18
Ядерну зброю розмістять у Білорусі. Кремль і Мінськ підписали документи

  • Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ненависть до України виникла в Москві як задвірах цивілізації – Портников»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 12:16;

    • Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Можна заграбасти тисячу квадратних кілометрів чужих земель, вкрасти ядерну зброю і набудувати висоток, як у Нью-Йорку, – але палати все…".