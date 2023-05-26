Ненависть до України виникла в Москві як задвірах цивілізації – Портников
Можна заграбасти тисячу квадратних кілометрів чужих земель, вкрасти ядерну зброю і набудувати висоток, як у Нью-Йорку, – але палати все тією ж фантастичною ненавистю і заздрістю до центру, що завжди виникає на задвірках цивілізації.
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Ви читали новину: «Ненависть до України виникла в Москві як задвірах цивілізації – Портников»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 12:16;
Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Можна заграбасти тисячу квадратних кілометрів чужих земель, вкрасти ядерну зброю і набудувати висоток, як у Нью-Йорку, – але палати все…".