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Эксперт — о том, из-за чего от тревоги до взрывов в Киеве прошло мало времени

Происшествия 11:58   29.05.2023
Александр Коваленко
аналитик группы "Информационное сопротивление"
Эксперт — о том, из-за чего от тревоги до взрывов в Киеве прошло мало времени Фото: кадр из видео

Судя по короткому промежутку, от того как прозвучала воздушная тревога и как раздались первые взрывы в Киеве, можно сделать выводы, что использовались либо баллистические 9М723 ОТРК «Искандер», либо групповой отстрел С-300/С-400 «Триумф». Кстати, вчера С-400 прибыли в Беларусь.

Автор: Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление"
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  • Категории: Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 11:58;

    • Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Судя по короткому промежутку, от того как прозвучала воздушная тревога и как раздались первые взрывы в Киеве, можно сделать выводы,…".