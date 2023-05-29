Эксперт — о том, из-за чего от тревоги до взрывов в Киеве прошло мало времени

Судя по короткому промежутку, от того как прозвучала воздушная тревога и как раздались первые взрывы в Киеве, можно сделать выводы, что использовались либо баллистические 9М723 ОТРК «Искандер», либо групповой отстрел С-300/С-400 «Триумф». Кстати, вчера С-400 прибыли в Беларусь.