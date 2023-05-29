Эксперт — о том, из-за чего от тревоги до взрывов в Киеве прошло мало времени
Фото: кадр из видео
Судя по короткому промежутку, от того как прозвучала воздушная тревога и как раздались первые взрывы в Киеве, можно сделать выводы, что использовались либо баллистические 9М723 ОТРК «Искандер», либо групповой отстрел С-300/С-400 «Триумф». Кстати, вчера С-400 прибыли в Беларусь.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 11:58;
Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Судя по короткому промежутку, от того как прозвучала воздушная тревога и как раздались первые взрывы в Киеве, можно сделать выводы,…".