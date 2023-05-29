Експерт – про те, через що від тривоги до вибухів у Києві минуло мало часу

Судячи з короткого проміжку, від того як пролунала повітряна тривога і як пролунали перші вибухи, можна зробити висновки, що використовувалися або балістичні 9М723 ОТРК “Іскандер”, або груповий відстріл С-300/С-400 “Тріумф”. До речі, вчора С-400 прибули до Білорусі.