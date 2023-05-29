Live
  • Понеділок 29.05.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.32
    • 🔴

Експерт – про те, через що від тривоги до вибухів у Києві минуло мало часу

Події 11:58   29.05.2023
Олександр Коваленко
аналітик групи "Інформаційний спротив"
Експерт – про те, через що від тривоги до вибухів у Києві минуло мало часу

Судячи з короткого проміжку, від того як пролунала повітряна тривога і як пролунали перші вибухи, можна зробити висновки, що використовувалися або балістичні 9М723 ОТРК “Іскандер”, або груповий відстріл С-300/С-400 “Тріумф”. До речі, вчора С-400 прибули до Білорусі.

Автор: Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив"
Популярно
Харківська 92 ОМБр показала свого позаштатного психолога (фото)
Харківська 92 ОМБр показала свого позаштатного психолога (фото)
29.05.2023
Під час пошуку Віолетти на Харківщині знаходили нерозірвані снаряди та міни
Під час пошуку Віолетти на Харківщині знаходили нерозірвані снаряди та міни
28.05.2023
На Харківщині працюють сапери: де буде «гучно» – ХОВА
На Харківщині працюють сапери: де буде «гучно» – ХОВА
29.05.2023
Внаслідок обстрілу селища на Харківщині травмувалися жінка та підліток
Внаслідок обстрілу селища на Харківщині травмувалися жінка та підліток
29.05.2023
Київ під ракетною атакою: уламки впали на дорогу, є поранений (оновлено)
Київ під ракетною атакою: уламки впали на дорогу, є поранений (оновлено)
29.05.2023
ISW не бачить підтверджень просування росіян на Харківщині
ISW не бачить підтверджень просування росіян на Харківщині
29.05.2023

Новини за темою:

11:58
Експерт – про те, через що від тривоги до вибухів у Києві минуло мало часу
11:44
Київ під ракетною атакою: уламки впали на дорогу, є поранений (оновлено)
09:38
Армія РФ ударила по військовому об’єкту на Хмельниччині – ОВА
08:46
Залужний повідомив подробиці нічного ракетного удару та атаки “Шахедів”
07:23
Нічний ракетний удар, атака “Шахедами” та обстріли Харківщини (оновлено)

  • Категорії: Події, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Експерт – про те, через що від тривоги до вибухів у Києві минуло мало часу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 11:58;

    • Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Судячи з короткого проміжку, від того як пролунала повітряна тривога і як пролунали перші вибухи, можна зробити висновки, що використовувалися…".