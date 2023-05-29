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«По информации из кремля, сегодня в Киеве уничтожены три авианосца» — нардеп

Происшествия 12:08   29.05.2023
Алексей Гончаренко
народный депутат Украины
«По информации из кремля, сегодня в Киеве уничтожены три авианосца» — нардеп

В Киеве уничтожено восемьсот миллиардов Patriot, сорок восемь тысяч миллионов американских наемников. И смогли захватить одну резиновую попу для путина. Еще по информации из кремля, сегодня в Киеве уничтожены три авианосца. Это жесть.

Автор: Алексей Гончаренко, народный депутат Украины
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  • Категории: Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 12:08;

    • Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киеве уничтожено восемьсот миллиардов Patriot, сорок восемь тысяч миллионов американских наемников. И смогли захватить одну резиновую попу для путина.…".