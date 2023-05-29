«По информации из кремля, сегодня в Киеве уничтожены три авианосца» — нардеп

В Киеве уничтожено восемьсот миллиардов Patriot, сорок восемь тысяч миллионов американских наемников. И смогли захватить одну резиновую попу для путина. Еще по информации из кремля, сегодня в Киеве уничтожены три авианосца. Это жесть.