«По информации из кремля, сегодня в Киеве уничтожены три авианосца» — нардеп
В Киеве уничтожено восемьсот миллиардов Patriot, сорок восемь тысяч миллионов американских наемников. И смогли захватить одну резиновую попу для путина. Еще по информации из кремля, сегодня в Киеве уничтожены три авианосца. Это жесть.
Новости по теме:
Вы читали новость: ««По информации из кремля, сегодня в Киеве уничтожены три авианосца» — нардеп»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 12:08;
Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киеве уничтожено восемьсот миллиардов Patriot, сорок восемь тысяч миллионов американских наемников. И смогли захватить одну резиновую попу для путина.…".