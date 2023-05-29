“За інформацією з кремля, сьогодні в Києві знищено три авіаносці” – нардеп

У Києві знищено вісімсот мільярдів Patriot, сорок вісім тисяч мільйонів американських найманців. Та змогли захопити одну резіновую попу для путіна. Ще, по інформації з кремля, сьогодні в Києві знищено три авіаносці. Це жесть.