“За інформацією з кремля, сьогодні в Києві знищено три авіаносці” – нардеп
У Києві знищено вісімсот мільярдів Patriot, сорок вісім тисяч мільйонів американських найманців. Та змогли захопити одну резіновую попу для путіна. Ще, по інформації з кремля, сьогодні в Києві знищено три авіаносці. Це жесть.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 12:08;
Кореспондент Олексій Гончаренко, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Києві знищено вісімсот мільярдів Patriot, сорок вісім тисяч мільйонів американських найманців. Та змогли захопити одну резіновую попу для путіна.…".