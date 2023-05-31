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«Мы не готовы даже думать об этом» — Зеленский о переговорах с РФ

Мир 11:28   31.05.2023
Владимир Зеленский
Президент Украины
«Мы не готовы даже думать об этом» — Зеленский о переговорах с РФ Фото: пресс-служба ОП

Мы не готовы даже думать об этом (мирных переговорах — Ред.), пока Путин не выведет свои войска из Украины. Сначала они должны вывести войска из Украины.

Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 11:28;

    • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы не готовы даже думать об этом (мирных переговорах — Ред.), пока Путин не выведет свои войска из Украины. Сначала…".