«Мы не готовы даже думать об этом» — Зеленский о переговорах с РФ
Фото: пресс-служба ОП
Мы не готовы даже думать об этом (мирных переговорах — Ред.), пока Путин не выведет свои войска из Украины. Сначала они должны вывести войска из Украины.
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Мы не готовы даже думать об этом» — Зеленский о переговорах с РФ»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 11:28;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы не готовы даже думать об этом (мирных переговорах — Ред.), пока Путин не выведет свои войска из Украины. Сначала…".