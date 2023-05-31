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“Ми не готові навіть думати про це” – Зеленський про переговори з РФ

Політика 11:28   31.05.2023
Володимир Зеленський
Президент України
“Ми не готові навіть думати про це” – Зеленський про переговори з РФ

Ми не готові навіть думати про це (мирні перемовини – Ред.), доки Путін не виведе свої війська з України. Спочатку вони повинні вивести війська з України.

Автор: Володимир Зеленський, Президент України
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 11:28;

    • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми не готові навіть думати про це (мирні перемовини – Ред.), доки Путін не виведе свої війська з України. Спочатку…".