“Ми не готові навіть думати про це” – Зеленський про переговори з РФ
Ми не готові навіть думати про це (мирні перемовини – Ред.), доки Путін не виведе свої війська з України. Спочатку вони повинні вивести війська з України.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 11:28;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми не готові навіть думати про це (мирні перемовини – Ред.), доки Путін не виведе свої війська з України. Спочатку…".