Украине удалось остановить Путина — экс-посол США Тейлор
У (Путина) были большие цели, у него большие амбиции. Он думал, что сможет взять Киев… В этом он потерпел неудачу. Тогда он сказал: ну, может быть, я попробую взять весь Донбасс. И также потерпел неудачу… Он ослабил свою экономику. Он сильно ослабил свою армию. Поэтому он потерпел неудачу. Поэтому Украине удалось остановить Путина. Это значит, что Украина выигрывает войну.
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 11:23;
Корреспондент Уильям Тейлор, экс-посол США в Украине в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У (Путина) были большие цели, у него большие амбиции. Он думал, что сможет взять Киев… В этом он потерпел неудачу.…".