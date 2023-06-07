Украине удалось остановить Путина — экс-посол США Тейлор

У (Путина) были большие цели, у него большие амбиции. Он думал, что сможет взять Киев… В этом он потерпел неудачу. Тогда он сказал: ну, может быть, я попробую взять весь Донбасс. И также потерпел неудачу… Он ослабил свою экономику. Он сильно ослабил свою армию. Поэтому он потерпел неудачу. Поэтому Украине удалось остановить Путина. Это значит, что Украина выигрывает войну.