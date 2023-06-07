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Украине удалось остановить Путина — экс-посол США Тейлор

Мир 11:23   07.06.2023
Уильям Тейлор
экс-посол США в Украине 
Украине удалось остановить Путина — экс-посол США Тейлор

У (Путина) были большие цели, у него большие амбиции. Он думал, что сможет взять Киев… В этом он потерпел неудачу. Тогда он сказал: ну, может быть, я попробую взять весь Донбасс. И также потерпел неудачу… Он ослабил свою экономику. Он сильно ослабил свою армию. Поэтому он потерпел неудачу. Поэтому Украине удалось остановить Путина. Это значит, что Украина выигрывает войну.

Автор: Уильям Тейлор, экс-посол США в Украине 
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 11:23;

    • Корреспондент Уильям Тейлор, экс-посол США в Украине  в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У (Путина) были большие цели, у него большие амбиции. Он думал, что сможет взять Киев… В этом он потерпел неудачу.…".