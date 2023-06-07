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Україні вдалося зупинити Путіна – експосол США Тейлор

Події 11:23   07.06.2023
Вільям Тейлор
експосол США в Україні
Україні вдалося зупинити Путіна – експосол США Тейлор

У (Путіна) були великі цілі, він мав великі амбіції. Він думав, що зможе взяти Київ… У цьому він зазнав невдачі. Тоді він сказав: ну, можливо, я спробую взяти весь Донбас. І також зазнав невдачі… Він послабив свою економіку. Він сильно послабив свою армію. Тому він зазнав невдачі. Тому Україні вдалося зупинити Путіна. Це означає, що Україна виграє війну.

Автор: Вільям Тейлор, експосол США в Україні
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 11:23;

    • Кореспондент Вільям Тейлор, експосол США в Україні у цій статті розкриває тему новин про те, що "У (Путіна) були великі цілі, він мав великі амбіції. Він думав, що зможе взяти Київ… У цьому він зазнав невдачі.…".