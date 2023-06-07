Україні вдалося зупинити Путіна – експосол США Тейлор
У (Путіна) були великі цілі, він мав великі амбіції. Він думав, що зможе взяти Київ… У цьому він зазнав невдачі. Тоді він сказав: ну, можливо, я спробую взяти весь Донбас. І також зазнав невдачі… Він послабив свою економіку. Він сильно послабив свою армію. Тому він зазнав невдачі. Тому Україні вдалося зупинити Путіна. Це означає, що Україна виграє війну.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 11:23;
Кореспондент Вільям Тейлор, експосол США в Україні у цій статті розкриває тему новин про те, що "У (Путіна) були великі цілі, він мав великі амбіції. Він думав, що зможе взяти Київ… У цьому він зазнав невдачі.…".