Україні вдалося зупинити Путіна – експосол США Тейлор

У (Путіна) були великі цілі, він мав великі амбіції. Він думав, що зможе взяти Київ… У цьому він зазнав невдачі. Тоді він сказав: ну, можливо, я спробую взяти весь Донбас. І також зазнав невдачі… Він послабив свою економіку. Він сильно послабив свою армію. Тому він зазнав невдачі. Тому Україні вдалося зупинити Путіна. Це означає, що Україна виграє війну.