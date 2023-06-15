Не давите на украинцев, они знают, что делать — Министр обороны Эстонии
Фото: censor.net
Мы видим движение некоторых бригад по разным направлениям, но мы до сих пор не видим движения больших танковых батальонов. Мы можем надеяться, что в ближайшие недели мы увидим больше движений. Мое сообщение ко всем: не оказывайте большое давление на украинцев. Они знают, что делать.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Не давите на украинцев, они знают, что делать — Министр обороны Эстонии»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 11:41;
Корреспондент Ханно Певкур, глава Минобороны Эстонии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы видим движение некоторых бригад по разным направлениям, но мы до сих пор не видим движения больших танковых батальонов. Мы…".