Не давите на украинцев, они знают, что делать — Министр обороны Эстонии

Мы видим движение некоторых бригад по разным направлениям, но мы до сих пор не видим движения больших танковых батальонов. Мы можем надеяться, что в ближайшие недели мы увидим больше движений. Мое сообщение ко всем: не оказывайте большое давление на украинцев. Они знают, что делать.