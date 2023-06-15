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Не тисніть на українців, вони знають, що робити – Міністр оборони Естонії

Події 11:41   15.06.2023
Ханно Певкур
голова Міноборони Естонії
Не тисніть на українців, вони знають, що робити – Міністр оборони Естонії Фото: censor.net

Ми бачимо рух деяких бригад з різних напрямків, але досі не бачимо руху великих танкових батальйонів. Ми можемо сподіватися, що найближчими тижнями побачимо більше рухів. Моє повідомлення до всіх: не чиніть великого тиску на українців. Вони знають, що робити.

Автор: Ханно Певкур, голова Міноборони Естонії
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 11:41;

    • Кореспондент Ханно Певкур, голова Міноборони Естонії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми бачимо рух деяких бригад з різних напрямків, але досі не бачимо руху великих танкових батальйонів. Ми можемо сподіватися, що…".