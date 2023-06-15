Не тисніть на українців, вони знають, що робити – Міністр оборони Естонії
Фото: censor.net
Ми бачимо рух деяких бригад з різних напрямків, але досі не бачимо руху великих танкових батальйонів. Ми можемо сподіватися, що найближчими тижнями побачимо більше рухів. Моє повідомлення до всіх: не чиніть великого тиску на українців. Вони знають, що робити.
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Ви читали новину: «Не тисніть на українців, вони знають, що робити – Міністр оборони Естонії»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 11:41;
Кореспондент Ханно Певкур, голова Міноборони Естонії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми бачимо рух деяких бригад з різних напрямків, але досі не бачимо руху великих танкових батальйонів. Ми можемо сподіватися, що…".