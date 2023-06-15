Не тисніть на українців, вони знають, що робити – Міністр оборони Естонії

Ми бачимо рух деяких бригад з різних напрямків, але досі не бачимо руху великих танкових батальйонів. Ми можемо сподіватися, що найближчими тижнями побачимо більше рухів. Моє повідомлення до всіх: не чиніть великого тиску на українців. Вони знають, що робити.